Пентагон проверяет сообщения о гибели мирных жителей при авиаударе в Мосуле

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пентагон проверяет сообщения о массовой гибели мирных жителей в результате авиаудара, предположительно, нанесенного по убежищу для беженцев в иракском Мосуле, сообщает газета Washington Post.
Представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин Галлоуэй заявил, что американские военные проверяют данную информацию.
"Мы проверяем эти утверждения, как делаем со всеми подобными сведениями", — отметил он.
Операция в Мосуле продолжается при поддержке коалиции во главе с США с октября 2016 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России