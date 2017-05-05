Пентагон проверяет сообщения о гибели мирных жителей при авиаударе в Мосуле

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пентагон проверяет сообщения о массовой гибели мирных жителей в результате авиаудара, предположительно, нанесенного по убежищу для беженцев в иракском Мосуле, сообщает газета Washington Post.

По данным издания, видеоматериалы, изображающие последствия бомбардировки, появились на одном из сетевых ресурсов террористической группировки ИГ*. Как сообщали турецкие СМИ со ссылкой на источники в иракской службе безопасности, жертвами бомбардировки могли стать более 80 человек.

Представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин Галлоуэй заявил, что американские военные проверяют данную информацию.

"Мы проверяем эти утверждения, как делаем со всеми подобными сведениями", — отметил он.

Операция в Мосуле продолжается при поддержке коалиции во главе с США с октября 2016 года.

* Террористическая организация, запрещенная в России