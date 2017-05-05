В Бразилии восемь обвиняемых в терроризме получили от 5 до 15 лет тюрьмы

МЕХИКО, 5 мая — РИА Новости. Группа из восьми человек, подозревавшихся в причастности к терроризму, приговорена в четверг бразильским судом к длительным срокам тюремного заключения, отмечает канал Globo.
Портал R7 ранее отмечал, что злоумышленники планировали загрязнить станции водоснабжения. При этом планы атаки они обсуждали по электронной почте и в приложении для обмена сообщениями Telegram, преступная группа называлась Jundallah ("Солдаты бога").
Обмен информацией отслеживался федеральной полицией, которая в итоге и задержала около 15 членов организации до начала Олимпиады, прошедшей в Рио с 5 по 21 августа 2016 года. Часть задержанных была признана невиновными в силу возраста (менее 18 лет).
Приговор стал первым случаем применения в Бразилии закона о борьбе с терроризмом, принятого правительством экс-президента Дилмы Роуссефф еще в марте прошлого года.
* Террористическая организация, запрещенная в России