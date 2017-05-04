Наркобарону Коротышке разрешили переписываться с женой

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Суд в США разрешил мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману Лоэре по прозвищу Коротышка, который ожидает суда в тюрьме Нью-Йорка, переписываться со своей супругой.

Агентство Франс Пресс отмечает, что письма, адресованные 60-летним наркобароном 27-летней Эмме Коронель, будут предварительно просматриваться сотрудниками нескольких правоохранительных ведомств.

В то же время судья отклонил требование правозащитной организации Amnesty International, которая хотела ознакомиться с условиями тюремного содержания Коротышки.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Коротышка, долгое время возглавлявший картель "Синалоа", был передан властям США 19 января, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной.

Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.