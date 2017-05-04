ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп уверен, что проведет реформу здравоохранения через сенат, после того как за нее проголосовала палата представителей.

Палата представителей проголосовала 217 голосами против 213 за отмену ключевой реформы президента Барака Обамы в области здравоохранения и замену этой реформы новой программой. Это политическая победа для республиканцев и президента Дональда Трампа, однако принятие законопроекта сенатом еще далеко не гарантировано, и дебаты по нему продолжатся.

"Мы проведем это через сенат, я весьма уверен в этом", — сказал Трамп, выступая в Белом доме. Он также охарактеризовал как "катастрофичную" реформу, проведенную предыдущей демократической администрацией.

Новая программа призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе. Республиканцы заявляют, что реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса, увеличив льготы для богатых.

Беспартийное бюджетное управление конгресса пока не оценило потенциальное влияние нового закона на государственный бюджет и экономику. Оценивая предыдущий похожий проект, провалившийся в конгрессе, бюджетное управление пришло к выводу, что при его реализации 24 миллиона американцев лишатся медицинской страховки.