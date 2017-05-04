Профессиональный полет: Пентагон отреагировал на российские Ту-95 у Аляски

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Американские ВВС вновь поднимались на перехват российских самолетов в районе Аляски. При этом в Пентагоне назвали действия российских коллег "профессиональными и безопасными".

Новый перехват

По данным телеканала Fox News, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 патрулировали зону воздушной обороны США.

На перехват и сопровождение российских самолетов направили два истребителя F-22 ВВС США, которые патрулировали воздушное пространство примерно в 50 милях к юго-западу от города Чариот, штат Аляска.

Официальные лица рассказали Fox News, что российские самолеты были невооружены и на протяжении всего полета оставались в международном воздушном пространстве.

Претензий у Пентагона нет



Полет российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 у берегов Аляски был "профессиональным и безопасным", сообщили РИА Новости в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"Мы расцениваем этот полет как безопасный и профессиональный", — заявила РИА Новости официальный представитель NORAD Эшли Пек.

По ее словам, полет российских самолетов проходил в среду. Она затруднилась сказать, какая была дистанция между самолетами. "Два (истребителя США) F-22 перехватили и визуально идентифицировали два российских бомбардировщика "Bear" (Ту-95 — ред.) и два истребителя Су-35 около западного побережья Аляски", — сказала представитель NORAD.

"Это (перехват самолетов РФ) не беспрецедентно. Мы делали это примерно 60 раз с 2007 года", — добавила она.

Рутинные полеты



Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов отметил в эфире радио Sputnik, что и полеты российских военных самолетов у берегов Аляски, и ответные действия американской стороны являются рутинной работой летчиков двух стран.

"Мне как профессиональному военному это кажется обычным рядовым случаем. Наши бомбардировщики действительно дежурят в этом регионе, патрулируют, барражируют и так далее. Это обычная рутинная работа наших ВВС", — сказал Иванов.

По его словам, поднятие в воздух американских истребителей — нормальная ответная реакция на полет самолетов, которые потенциально могут угрожать безопасности страны.

Иванов подчеркнул, что точно так же ведут себя и российские военные, когда вдоль наших границ ведутся полеты.

По его мнению, более пристального внимания заслуживает спокойная реакция официальных представителей американского военного ведомства.

"Претензий к российской стороне у них нет ни по данному случаю, ни по тем полетам, что осуществлялись в регионе в апреле: американские летчики относятся с уважением к нашим, наши — к американским. А порядок есть порядок: летит вдоль границы самолет, надо его сопровождать… Я думаю, сейчас и американцы и россияне начинают приходить к общему пониманию, что великие державы должны взаимодействовать", — заключил Станислав Иванов.

Он подчеркнул, что только так можно победить и международный терроризм, и противостоять другим общим угрозам.

Полеты над Аляской

В апреле российские бомбардировщики Ту-95 уже совершали полеты у побережья Аляски четыре ночи подряд.

В первый день на перехват российских самолетов были подняты ВВС США — два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Они сопровождали Ту-95, пока те не покинули опознавательную зону ПВО. Отмечается, что американские самолеты совершили сопровождение в "профессиональной и безопасной манере".

В министерстве обороны России подтвердили, что два бомбардировщика Ту-95МС действительно совершали воздушное патрулирование в районе Аляски, и их сопровождали истребители американских ВВС. В ведомстве подчеркнули, что полет проходил в полном соответствии с международными правилами и не нарушал границ других государств.

Позднее бомбардировщики снова облетели Аляску. На этот раз ВВС США не стали поднимать истребители на перехват.

Информацию о российских бомбардировщиках прокомментировали в Белом Доме. Там заявили, что президент Дональд Трамп в курсе этих полетов. Эти действия не являются чем-то необычным. США тоже проводят патрулирования в международном воздушном пространстве, и это законно, пояснили в администрации президента.

Реакция Канады

Также на сопровождение российских самолетов весной поднимались и канадские истребители. В апреле они сопровождали российские бомбардировщики Ту-95, приблизившиеся к северному побережью страны в районе Аляски.

Отмечает, что это первый с декабря 2014 года случай, когда истребители канадских военно-воздушных сил были подняты в воздух для сопровождения российских самолетов. По данным телеканала CTV, два истребителя CF-18 вылетели на перехват Ту-95 20 апреля. Представитель NORAD Дженнифер Стадник сообщила, что российские бомбардировщики также сопровождались американскими истребителями F-22.

Стадник отметила, что российские самолеты не заходили в воздушное пространство США и Канады, а российские летчики действовали "профессионально и безопасно" перед тем, как вернуться на базу. При этом Стадник сообщила, что подобные полеты российских самолетов были частым явлением с период с 2012 по 2014 годы.