Конгрессмены приняли закон, облегчающий введение санкций против КНДР

ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Палата представителей конгресса США в четверг приняла законопроект, облегчающий введение санкций против КНДР.

За документ высказались 419 членов палаты, против — только 1.

Документ представляет собой поправки к принятому в прошлом году закону о санкциях против КНДР. Он расширяет полномочия президента США по введению санкции против "лиц, нарушающих определенные резолюции СБ ООН в отношении КНДР".

Законопроект должен быть утвержден сенатом США и передан на подпись президенту страны.

Документ, внесенный главой комитета по иностранным делам палаты республиканцев Эдом Ройсом, принят на фоне усилий администрации США по урегулированию ядерной проблемы КНДР. В частности, президент Дональд Трамп активно пытается использовать Китай для оказания давления на КНДР и одновременно усиливает военное давление на Северную Корею.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.