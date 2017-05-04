Конгрессмены проголосовали за замену Obamacare новой программой

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену ключевой реформы президента Барака Обамы в области здравоохранения и замену этой реформы новой программой, свидетельствуют результаты голосования.

За данную меру проголосовали 217 депутатов палаты — всего на один больше минимального числа, которое требовалось для прохождения законопроекта.

Новая программа призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе. Республиканцы заявляют, что реформа Обамы не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению.

Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченых и среднего класса, увеличив льготы для богатых.