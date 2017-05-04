Белый дом прокомментировал идею о переименовании Obamacare в Trumpcare

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп фокусируется на исправлении "сломавшейся" системы здравоохранения, а не на переименовании законов.

По ее словам, нынешняя администрация достигла большого прогресса в продвижении реформы здравоохранения.

"Я не думаю, что речь идет о лейбле или имени. Речь идёт о предоставлении лучшего здравоохранения для американцев по всей стране. Это является его приоритетом. Речь не идёт о присваивании заслуг за что-то, это об исправлении неработающей системы. Это то, что он делает", — сказала Сандерс, отвечая на вопрос, намерен ли Трамп переименовать Obamacare в Trumpcare.

Республиканцы поставили на голосование законопроект по масштабной реформе здравоохранения в США.

Голосование значится в расписание палаты представителей на четверг и может состояться после 20.00 по московскому времени. Как ожидается, положительный для республиканцев исход голосования станет лишь началом длительного торга, призванного выработать замену предыдущей реформе здравоохранения от 2010 года.

Республиканцы несколько десятков раз пытались отменить закон 2010 года, известный как Obamacare по имени предыдущего президента Барака Обамы. Всех американцев обязали в рамках закона покупать медицинскую страховку, но обещали малоимущим пособия из бюджета.

Реализация закона столкнулась со всевозможными трудностями. В частности, рекордно высокие в мировом масштабе цены на медицинское обслуживание продолжили расти, а конкуренция между страховщиками в ряде штатов серьезно снизилась, хотя авторы законопроекта в обоих случаях добивались обратного результата.