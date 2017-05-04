Белый дом прокомментировал идею о переименовании Obamacare в Trumpcare

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп фокусируется на исправлении "сломавшейся" системы здравоохранения, а не на переименовании законов.
"Я не думаю, что речь идет о лейбле или имени. Речь идёт о предоставлении лучшего здравоохранения для американцев по всей стране. Это является его приоритетом. Речь не идёт о присваивании заслуг за что-то, это об исправлении неработающей системы. Это то, что он делает", — сказала Сандерс, отвечая на вопрос, намерен ли Трамп переименовать Obamacare в Trumpcare.
Республиканцы поставили на голосование законопроект по масштабной реформе здравоохранения в США.
Республиканцы несколько десятков раз пытались отменить закон 2010 года, известный как Obamacare по имени предыдущего президента Барака Обамы. Всех американцев обязали в рамках закона покупать медицинскую страховку, но обещали малоимущим пособия из бюджета.
Реализация закона столкнулась со всевозможными трудностями. В частности, рекордно высокие в мировом масштабе цены на медицинское обслуживание продолжили расти, а конкуренция между страховщиками в ряде штатов серьезно снизилась, хотя авторы законопроекта в обоих случаях добивались обратного результата.