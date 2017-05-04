Белый дом: детали встречи Путина и Трампа не определены

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Детали встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не определены, заявила на брифинге заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс.

"Я знаю, что эта тема поднималась (во время телефонного разговора) о возможной встрече позднее в этом году, но ничего конкретного не было решено", — сказала она на брифинге.

Путин и Трамп вечером во вторник провели 30-минутный телефонный разговор, в ходе которого сделали акцент на перспективе координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, обсудили ситуацию в Северной Корее, а также высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.