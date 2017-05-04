В Риме 6 мая пройдет акция "Бессмертный полк"

РИМ, 4 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская столица во второй раз присоединится к акции памяти "Бессмертный полк", сообщила РИА Новости ее координатор Наталья Переславцева.

По ее словам, мероприятие пройдет в учебно-методическом центре по изучению русского языка и культуры "Николай Гоголь".

"Мероприятие с концертом состоится в нашей школе в 12 часов (13 мск) 6 мая. На нем помимо соотечественников ожидаются представители пяти посольств — России, Армении, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии", — заявила Переславцева, отметив, что Армения будет представлена на уровне главы дипмиссии.

Она добавила, что к празднику Победы дети, обучающиеся в школе, и их родители создали Стену памяти, на которой будут представлены фотографии их родственников, сражавшихся на войне, и написанные к празднику сочинения. Кроме того, в центре можно будет увидеть несколько выставок, в том числе детских рисунков и посвященных женщинам в годы войны.

"Будет памятная мемориальная акция, которую нам делают ученики, затем будет небольшое шествие в другое помещение, где состоится торжественный концерт" — отметила Переславцева.

В минувшем году в акции в Риме, организованной в память о погибших во время Великой Отечественной войны, приняли участие около 300 человек.

Девятого мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдет общественная акция "Бессмертный полк". Она представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.