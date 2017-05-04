Пентагон перевел КНДР в разряд глобальных угроз

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне. Архивное фото

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. США рассматривают отныне КНДР как глобальную, а не региональную угрозу, заявил в четверг глава Командования спецоперациями ВС США генерал Рэймонд Томас.

В ходе слушаний в американском сенате Томас назвал поведение Пхеньяна "все более непредсказуемым". Он также отметил, что его командование "в последнее время все больше концентрируется на ядерной угрозе со стороны КНДР".

"Раньше КНДР представляла собой региональную угрозу. Теперь она стала глобальной из-за стремления к обладанию ядерным оружием и баллистическими ракетами", — сказал он.

КНДР в субботу провела очередные испытания баллистической ракеты. Пуск был произведен в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские и японские военные считают, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. По мнению экспертов, это могла быть Scud ER, то есть ракета ближнего радиуса действия с увеличенной дальностью полета, или ракета среднего радиуса действия KN-17.