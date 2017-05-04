Саудовская Аравия станет первой страной, которую посетит президент Трамп

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Представитель Белого дома подтвердил журналистам в четверг, что Саудовская Аравия станет первой страной, которую Дональд Трамп посетит в качестве президента США.

"Это хорошее место, с которого можно начать", — сказал представитель Белого дома. По его словам, это объясняется тем, что "люди пытаются изобразить президента определенным образом", в частности, намекают на его враждебность к мусульманам.

На самом деле, утверждает Белый дом, многие лидеры мусульманских стран поддерживают повестку дня Трампа по борьбе с терроризмом. "Есть много целей, которые они разделяют с Америкой", — заявил представитель администрации.

Трамп ранее объявил, что посетит в мае Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, а затем отправится на саммит НАТО в Брюсселе и встречу "большой семерки" на Сицилии.