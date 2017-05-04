Белый дом назвал темы первого зарубежного турне Трампа

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в ходе первого визита за рубеж, включающего Саудовскую Аравию, обсудит "противостояние Ирану и ИГ*", заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Трамп будет также обсуждать, как остановить финансирование терроризма и террористических организаций, сообщил журналистам представитель администрации США.
Трамп ранее объявил, что посетит в мае Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, а затем отправится на саммит НАТО в Брюсселе и встречу "большой семерки" на Сицилии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.