Белый дом назвал темы первого зарубежного турне Трампа

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в ходе первого визита за рубеж, включающего Саудовскую Аравию, обсудит "противостояние Ирану и ИГ*", заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, целью визита будет объединить страны региона в борьбе с терроризмом. США считают Иран страной, поддерживающей терроризм, Тегеран это отрицает. Иран соперничает за влияние в регионе с Саудовской Аравией.

Трамп будет также обсуждать, как остановить финансирование терроризма и террористических организаций, сообщил журналистам представитель администрации США.

Трамп ранее объявил, что посетит в мае Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, а затем отправится на саммит НАТО в Брюсселе и встречу "большой семерки" на Сицилии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.