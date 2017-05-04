В США испытали гигантскую мышеловку

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американский видеоблогер опубликовал на YouTube-канале TheBackyardScientist видео с огромной мышеловкой, пишет The Popular Mechanics.

По информации издания, в конструкции использованы рессоры из автомобильной подвески. Скорость движения рычага, приводимого в движение пружиной, достигает 100 километров в час, а длина капкана составляет 2 метра.

Ловушку уже испытали на кокосовых орехах, макете вулкана, арбузе и банках с газировкой. Автор видео пояснил, что приспособление предназначено для истребления енотов, живущих в местном лесу.

За несколько дней ролик с мышеловкой-переростком набрал более 700 тысяч просмотров в YouTube.