Ле Пен заявила, что ей удалось досадить Макрону в ходе последних дебатов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что в ходе последних дебатов ей удалось доставить неприятности своему сопернику — лидеру движения "Вперед" Эммануэлю Макрону.

"Мне удалось сделать то, что я хотела сделать — досадить господину Макрону, но я увидела агрессию в реакциях прессы, которая была практически классовой реакцией. Они не вынесли, что я пришла защитить интересы людей, что я выражаю гнев народа, его чувство заброшенности, чувство, что их имуществом завладевают", — приводит радиостанция Europe 1 заявление Ле Пен, которое она сделала в ходе визита в регион Бретань.

"Эти припудренные маркизы посчитали это невыносимым, что кто-то может прийти и потребовать объяснений или продемонстрировать, каково истинное лицо их любимчика. Мне очень жаль, что я причинила им неудобства, но я сделала именно то, чего от меня ожидал французский народ", — заявила Ле Пен.

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — провели последние теледебаты в среду, за три дня до второго тура выборов. Большую часть времени их диалог проходил на повышенных тонах.

Политические телекомментаторы в Париже в целом отмечали, что дебаты получились совсем не такими, какими их хотели бы увидеть избиратели, и гораздо хуже эфиров прошлых лет. Согласно опросам, зрители более убедительным признали Макрона.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур состоится 7 мая.