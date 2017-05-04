Трамп рассказал о цели его визита в Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что его визит в Саудовскую Аравию поможет заложить основы для борьбы с терроризмом.

"Это действительно историческая встреча в Саудовской Аравии с лидерами со всего мусульманского мира. Саудовская Аравия — хранитель двух самых святых мест ислама, и именно там мы начнем с нашими союзниками-мусульманами создавать новый фундамент сотрудничества и поддержки для борьбы с экстремизмом, терроризмом и насилием", — заявил Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома.