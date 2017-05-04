Премьер Чехии объяснил президенту причины кризиса в правительстве

ПРАГА, 4 мая – РИА Новости, Александр Куранов. На Пражском граде был подготовлен церемониал для получения от премьера Чехии Богуслава Соботки прошения об отставке правительства, однако он ограничился объяснением президенту Милошу Земану причин возникшего в его кабинете кризиса. Начало встречи двух политиков транслировалось по республиканскому ТВ.

Ранее, во вторник, Соботка объявил о своем решении подать президенту республики в течение текущей недели прошение об отставке правительства. Премьер обосновал это решение своим нежеланием далее работать вместе с первым вице-премьером и главой минфина Андреем Бабишем. Министр, несмотря на неоднократные призывы со стороны главы кабинета, так и не объяснил многие неясные моменты из истории накопления своего личного капитала, размер которого, по данным журнала Forbes, в марте составлял 3,4 миллиарда долларов.

"Я прибыл на Пражский град, чтобы объяснить господину президенту ситуацию в правительстве в связи с сомнительными предпринимательскими шагами вице-премьера Андрея Бабиша и узнать мнение господина президента об этой ситуации. Что касается прошения об отставке кабинета, то я готов подать его в середине мая", — заявил Соботка перед началом встречи с Земаном.

В свою очередь президент заявил, что не намерен еще раз повторять церемониал, сопутствующий вручению премьером прошения об отставке кабинета.

"Как говорят в Моравии, "священник два раза проповедь не читает", — сказал Земан.

На это премьер ответил, что готов прислать президенту прошение об отставке кабинета в письменном виде, как это было в случаях с прекращением полномочий двух предыдущих правительств страны.

На пресс-конференции после окончания встречи с президентом Соботка заявил, что передал главе республики анализ прошлых и нынешних предпринимательских действий Бабиша, многие из которых носят сомнительный характер и предполагают, в частности, уклонение от уплаты налогов.

Кроме того, Соботка, как лидер Чешской социал-демократической партии, проинформировал Земана о позиции партии по отношению к возникшему правительственному кризису. Социал-демократы выступают за сохранение на период до очередных выборов в парламент нынешней правящей коалиции с Христианско-демократическим движением и с возглавляемым Бабишем движением ANO, но без дальнейшего участия самого Бабиша в работе правительства, сказал премьер.

Очередные парламентские выборы в республике назначены президентом на 20-21 октября 2017 года.