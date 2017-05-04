Пентагон назвал противостояние "российской агрессии" приоритетом номер два

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Противостояние "агрессивному поведению России" является для США "приоритетом номер два" после противодействия КНДР, заявил в четверг глава Командования спецоперациями ВС США генерал Рэймонд Томас.

"Российская агрессия является приоритетом номер два для нас, поскольку в первую очередь мы сейчас противостоим угрозе со стороны КНДР", — сказал он на слушаниях в конгрессе США.

Томас не смог уточнить, сколько именно американских солдат противостоят "российской угрозе" в Европе. При этом он подчеркнул, что его командование "находится в тесном контакте с другими родами войск" в данном направлении.

Президент РФ Владимир Путин, ранее говоря об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Как отмечал российский министр обороны Сергей Шойгу, группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.