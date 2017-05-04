Новый глава МИД Болгарии намерена продолжить прозападный курс

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Новый министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила в четверг в ходе церемонии вступления в должность, что намерена обеспечить преемственность во внешней политике и продолжить прозападный курс, который был намечен предыдущим правительством.

Народное собрание Болгарии в четверг официально утвердило лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова в качестве премьер-министра и состав нового правительства страны, который состоит из 18 министерств.

"Программа этого правительства соответствует тем приоритетам, которым следовали некоторые министры на протяжении последних лет. Это трудные времена, во время нашего председательства в ЕС в 2018 году будут проходить переговоры по выходу Великобритании из состава Европейского союза. Это неправда, что у нас нет своего сильного голоса в ЕС, но мир не ограничивается Европой, мы должны учитывать то, что происходит в нашем регионе", — говорится в заявлении Захариевой, опубликованном на сайте МИД страны.

Отмечается, что "преемственность во внешней политике, модернизация дипломатической службы и реформы для всех граждан Болгарии — наиважнейшие приоритеты в работе министра иностранных дел".