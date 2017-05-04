В Венесуэле число пострадавших во время протестов выросло до 400 человек

Оппозиционер во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017

Оппозиционер во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017

МЕХИКО, 4 мая – РИА Новости. Почти 400 человек пострадали в прошедшую среду в результате протестов оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает канал NTN24.

Только в муниципии Чакао число пострадавших составило 164 человека, сообщил глава местной администрации Рамон Мучачо. Еще 234 человека с различными травмами и отравлениями газом были доставлены в центры здоровья муниципии Барута. Среди пострадавших – не менее пяти депутатов национальной ассамблеи, контролируемой оппозицией. Один молодой человек был убит.

Акция оппозиции была направлена против решения президента Николаса Мадуро созвать национальное учредительное собрание для внесения изменений в основной закон страны. Ранее сообщалось, что в ходе продолжающихся с 4 апреля протестов в Венесуэле погибли более 30 человек.

В четверг акции протеста продолжились. На марши вышли студенты местных университетов. По данным портала Universal, в районе Сан-Антонио-де-лос-Альтос студенческая демонстрация сразу натолкнулась на противодействие национальной гвардии. Гвардейцы применяют слезоточивый газ и дробь для разгона акции.