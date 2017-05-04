Авиауправление Чикаго извинилось за выдворение пассажира с рейса United

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава авиационного управления Чикаго Джинджер Эванс извинилась в четверг в конгрессе за инцидент с насильственным выдворением пассажира с рейса авиакомпании United Airlines в апреле.

Данный инцидент был "глубоко огорчительным и оскорбительным", заявила Эванс, выступая в подкомитете сената США по торговле.

Ранее управление отстранило от работы четырех служащих в связи с данным инцидентом. Авиакомпания United заявила, что откажется от практики, когда работников службы безопасности вызывали, чтобы удалить "лишних" пассажиров с рейса.

Девятого апреля работники службы безопасности насильно вытащили из самолета United пассажира Дэвида Дао. Авиакомпания продала на рейс больше билетов, чем на нем было мест, а Дао отказался добровольно покинуть самолет.

По заявлению юристов, Дао получил сотрясение мозга и перелом носа, а также потерял два передних зуба. United урегулировала возможный иск в досудебном порядке, сумма компенсации пассажиру не разглашается. Инцидент, снятый на видео одним из пассажиров, получил широкую огласку и привел к падению капитализации United на бирже.