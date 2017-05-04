Президент Молдавии приедет в Москву на Парад Победы вместе с семьей

КИШИНЕВ, 4 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон отправляется в Москву, где примет участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; сопровождать его будут жена и один из сыновей.

Визит Додона намечен на 8-10 мая. Ранее Додон сообщил, что получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить праздничные мероприятия на Красной площади 9 мая, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Как заявил Додон РИА Новости, вместе с ним в поездку отправится советник президента по внешней политике и посол Молдавии в России Андрей Негуца, а также пресс-секретарь главы республики Ион Чебан. Также в поездке президента будут сопровождать его супруга Галина Додон и средний сын Богдан.

"Будем участвовать в мероприятиях 9 мая. Также 10 мая состоится встреча с председателем Государственной Думы России и другими официальными лицами", — отметил Додон.

Он сказал, что впервые за долгие годы президент Молдавии примет участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. "Поэтому и решил поехать. Конечно, это очень важно и в Кишиневе. Но 15 лет подряд президенты Молдавии отказывались посещать Москву 9 мая. Я решил, что это важно", — сказал Додон.

Ранее он говорил, что вместе с официальной делегацией на параде в Москве будут присутствовать и молдавские ветераны.

"Мы готовы были взять ветеранов. Но из соображений безопасности и состояния здоровья (всем ветеранам за 90 лет) родственники попросили не рисковать", — отметил президент, добавив, что намерен 7 мая во время концерта на центральной площади Кишинева вручить наивысшую награду страны "Орден Республики" 15 ветеранам.

В День Победы в Молдавии ежегодно проходят многотысячные гражданские шествия и праздничные мероприятия. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего в стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.