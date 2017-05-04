СМИ: эксперты расскажут Трампу, как избежать ядерной войны

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Группа международных экспертов по ядерной безопасности, в том числе военные и дипломаты, по меньшей мере из восьми стран планирует на этой неделе созвать "совет безопасности", чтобы рассказать мировым лидерам и в первую очередь президенту США Дональду Трампу, как избежать ядерной конфронтации, пишет издание Politico.

По данным издания, в состав новой кризисной группы по ядерной безопасности войдут военные и эксперты из США, России, Китая, Индии и Пакистана, а также дипломаты из ряда стран, включая бывшего представителя США в ООН Томаса Пикеринга.

Возглавит кризисную группу американский дипломат Ричард Берт, который был ведущим переговорщиком со стороны США при заключении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) с СССР в 1991 году. По его словам, плохие отношения США и России, развитие ядерных программ КНДР и Китая, а также гонка вооружений Индии и Пакистана являются факторами угрозы ядерного конфликта.

Издание отмечает, что усилия новой группы будут схожи с дипломатией "второго трека" в период холодной войны, когда имеющие влияние негосударственные лица неофициально работали над решением конфликтов.

Ожидается, что о создании кризисной группы по ядерной безопасности будет объявлено в пятницу столице Австрии Вене.