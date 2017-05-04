В городах Великобритании 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк"

ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Лондоне в День Победы 9 мая, как сообщают организаторы акции на своей страничке в Facebook, мероприятие стартует в 14.30 (16.30 мск) возле Национальной галереи.

Маршрут шествия проходит по самому центру города — мимо башни Биг Бен и Вестминстерского аббатства, к участию в марше приглашаются все желающие.

Акция существует уже не первый год, ее участники собираются вместе, чтобы почтить память погибших на войне близких. Организаторы предупреждают участников о необходимости соблюдения правил дорожного движения и правопорядка и дают советы по изготовлению плакатов с портретами ветеранов.

Кроме Лондона мероприятие пройдет в городах Кардифф, Манчестер, Дерби и Мансфилд.

Посольство России в Великобритании готово обеспечить всех желающих "георгиевскими ленточками", о чем заблаговременно сообщило на своем интернет-сайте.

Помимо "Бессмертного полка" в Лондоне в преддверии Дня Победы пройдет целый ряд мероприятий — возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам, концерты и встречи с ветеранами.

В частности, сообщает пресс-служба посольства РФ, 9 мая пройдет традиционная церемония возложения венков к Советскому военному мемориалу у Имперского военного музея в Лондоне.

Кроме этого 7 мая в Шотландии в Музее Арктических конвоев (Russian Arctic Convoy Exhibition Centre) состоится выставка, посвященная Арктическим конвоям в Архангельске и Мурманске, а в Лондоне в здании Россотрудничества 9 мая откроется выставка плакатов "Грани Победы".

Также 7 мая в Брайтоне пройдет встреча с жительницей блокадного Ленинграда Анной Архиповной Смирновой, а в кинозале школы пройдут показы фильма "Брестская крепость" и картины Якова Базеляна о блокадном Ленинграде "Садись рядом, Мишка!"