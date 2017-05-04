В Стокгольме 7 мая пройдет акция "Бессмертный полк"

СТОКГОЛЬМ, 4 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Акция "Бессмертный полк" пройдет в центральном Стокгольме в воскресенье, 7 мая, сообщила РИА Новости одна из организаторов акции, председатель Союза русских обществ в Швеции Людмила Сигель.

"Акция пройдет в воскресенье 7 мая, так как следующие дни недели – рабочие в Швеции", — сказала она.

По словам Сигель, акция осуществляется при поддержке посольства РФ в Швеции, Координационного совета соотечественников Швеции, Сергиевского прихода Московского патриархата в Стокгольме и Шведско-русского общества дружбы.

Сбор "полка" начнется в середине дня поминальной молитвой в Сергиевском храме. После этого всем собравшимся организаторы намерены предложить "подкрепиться горячей солдатской кашей", послушать песни военных лет и затем принять участие в митинге у мемориального памятника La Mano ("Рука"), посвященного шведам-антифашистам, которые погибли во время войны в Испании в 1936-38 годы.

Непосредственный марш "Бессмертного полка" запланирован именно после этого митинга. Все участники акции пройдут маршем и под музыку, с фотографиями ветеранов войны к площади Медборгарплатсен, расположенной в центре города.

Проживающие в Швеции выходцы из России проводят акцию в Стокгольме уже третий год, в прошлом году она собрала около 100 человек. Шведско-русское общество дружбы присоединилось к маршу в прошлом году.