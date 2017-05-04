Кличко похвастался мусорными баками европейского образца

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев подготовился к проведению Евровидения-2017 и на 100 процентов выполнил свои обязательства перед организаторами конкурса. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.

На вопрос ведущего о том, что входит в эти 100 процентов, Кличко признался, что отремонтировать все дороги и здания в городе не удалось, однако территории, прилегающие к объектам Евровидения, по его словам, уже благоустроены.

С особенным воодушевлением мэр Киева рассказал про мусорные баки европейского образца, которые появились в городе в преддверие конкурса. Он отметил, что на Западе сами контейнеры для мусора помещены под землю, а над ними помещаются небольшие урны. По словам Кличко, в Киеве появилось уже 50 таких устройств.

"Можете сами посмотреть — маленькая урна, и в пять раз больше, пять таких баков находится под землей!" — заявил Кличко, отметив, что накануне лично провел презентацию новых мусорных контейнеров.