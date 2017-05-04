Fox News: самолеты поднялись на перехват двух российских Ту-95 над Аляской

РИА НОВОСТИ. ТЕЛЕКАНАЛ FOX NEWS СООБЩИЛ, ЧТО ВОЕННЫЕ САМОЛЕТЫ США ПОДНИМАЛИСЬ НА ПЕРЕХВАТ ДВУХ РОССИЙСКИХ ТУ-95 И ДВУХ СУ-35 В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ У АЛЯСКИ