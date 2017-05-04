Захарова: полякам грозит учиться по книгам об инопланетянах-освободителях

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поправки к закону о декоммунизации в Польше, которые предполагают снос около 500 памятников, которые "прославляют коммунизм".

По ее словам, в основе этой законодательной инициативы лежит идеология, навязывающая польскому обществу безальтернативные взгляды, которые имеют мало общего с исторической правдой.

Она отметила, что тем самым власти страны отрицают не только подвиг Красной армии, но и собственную послевоенную историю. Кроме того, в Варшаве демонстрируют абсолютное непонимание того, к чему подобная политика может привести в будущем, добавила представитель МИД.

"У меня вопрос к простым гражданам Польши. Вы не боитесь, что пройдёт 5, 7, 10 лет и в учебниках истории, по которым будут учиться ваши дети, будет написано, что Варшаву и Польшу от фашистов освобождали инопланетяне? Вы к этому готовы? По крайней мере, нам кажется, что к этому все идет", — подчеркнула Захарова.

В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, "символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим".

Согласно новым поправкам, которые приняты по инициативе сенаторов от правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, сносу подлежат памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм".