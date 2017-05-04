Захарова: полякам грозит учиться по книгам об инопланетянах-освободителях

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поправки к закону о декоммунизации в Польше, которые предполагают снос около 500 памятников, которые "прославляют коммунизм".
Она отметила, что тем самым власти страны отрицают не только подвиг Красной армии, но и собственную послевоенную историю. Кроме того, в Варшаве демонстрируют абсолютное непонимание того, к чему подобная политика может привести в будущем, добавила представитель МИД.
"У меня вопрос к простым гражданам Польши. Вы не боитесь, что пройдёт 5, 7, 10 лет и в учебниках истории, по которым будут учиться ваши дети, будет написано, что Варшаву и Польшу от фашистов освобождали инопланетяне? Вы к этому готовы? По крайней мере, нам кажется, что к этому все идет", — подчеркнула Захарова.
Согласно новым поправкам, которые приняты по инициативе сенаторов от правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, сносу подлежат памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм".