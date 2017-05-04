Американского ведущего хотят уволить за оскорбления Трампа и Путина в эфире

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пользователи соцсетей запустили в интернете кампанию с требованием уволить ведущего канала CBS Стивена Кольбера, оскорбившего Дональда Трампа на собственном вечернем шоу, сообщает The Washington Post.

Речь идет о выпуске, показанном в понедельник. Кольбер пояснил, что его разозлило то, как Трамп вел себя на интервью с его коллегой с CBS Джоном Дикенсоном — в частности, прервал его раньше времени и "переименовал" его шоу Face the Nation ("Лицо нации") в Deface the Nation ("Уродство нации").

По словам Кольбера, у его друга и коллеги достаточно силы воли, чтобы не реагировать на такого рода замечания. "Но я не Джон Дикерсон", — заявил он, добавив, что, оскорбив одного "члена семьи CBS", Трамп оскорбил всю семью.

После этого он выдал несколько оскорбительных шуток в адрес Трампа, в том числе с использованием нецензурной лексики. Кроме того, в одной из таких шуток он оскорбил не только Трампа, но и Владимира Путина.

Многим сторонникам нынешнего президента и представителям консервативного крыла показалось, что на этот раз ведущий зашел слишком далеко, поэтому они запустили хэштег #firecolbert ("уволить Колбера") и призвали убрать его с канала CBS и бойкотировать его рекламодателей. Кроме того, в интернете появился сайт firecolbert.com.

Позже сам ведущий прокомментировал реакцибю на свои слова в новом выпуске шоу два дня спустя.

"Друзья, если вы смотрели мой монолог в понедельник, вы знаете, что я был несколько расстроен тем, что Дональд Трамп оскорбил моего друга. Поэтому в конце этого монолога у меня было несколько отборных оскорблений в ответ. Я не жалею об этом", — заявил он, добавив, что сделал бы это снова, разве что "изменив несколько слов".

Пока никаких заявлений со сторону руководства CBS о дальнейшей судьбе Кольбера на этом канале не последовало.