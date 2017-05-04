ЕСПЧ вновь запросил сведения о состоянии Непомнящих

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Европейский суд по правам человека направил российским властям повторный запрос о ситуации фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих, который пожаловался на избиение в ярославской колонии, сообщила РИА Новости его адвокат Ирина Бирюкова.

"Сегодня истекает срок, когда правительство должно отчитаться в связи с применением Правила 39, согласно которому должен был быть проведен медосмотр заключенных в присутствии их адвокатов", — сказала она.

Адвокат напомнила, что защитников в колонию так и не пустили, поэтому она направила в ЕСПЧ новое письмо со сведениями о недопуске, в котором изложила свои опасения. "Суд направил правительству повторный запрос с просьбой дать пояснения", — сказала Бирюкова.

Иван Непомнящих и еще двое осужденных — Руслан Вахапов и Евгений Макаров — заявили о своем избиении в колонии 21 апреля. Европейский суд по правам человека 28 апреля обязал Россию провести независимый медосмотр осужденных. По словам правозащитников, медосмотр должен проходить в их присутствии. Однако впоследствии УФСИН заявило, что медосмотр состоялся, защита при этом не присутствовала.

Согласованное с властями шествие в Москве по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года в Москве вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, получили по 4,5 года колонии. По данным следствия, Непомнящих, работавший инженером-конструктором в НПО "Родина", принимал активное участие в драках с полицией, ударил сотрудников несколько раз кулаком и зонтом. Он был приговорен к 2,5 года лишения свободы.