Депутатов Рады лишили более $60 тысяч зарплаты за пропуски заседаний

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Более 60 тысяч долларов вычли из заработной платы депутатов Верховной рады Украины в январе-марте 2017 года за пропуски заседаний парламента, сообщила в четверг общественная организация Комитет избирателей Украины со ссылкой на аппарат Верховной рады.

"Вследствие начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за первый квартал 2017 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 1,7 миллиона гривен (более 60 тысячи долларов)", — говорится в сообщении.

Как отметили в Комитете избирателей, согласно законодательству, если депутат пропускает пленарное заседание Рады, зарплата ему за это время не начисляется.

Согласно сообщению, в 2017 году только 10% депутатов посетили все заседания Рады. "Так, в январе-феврале пятеро нардепов пропустили все заседания Рады, в марте — восемь, в апреле — семь", — добавили в Комитете избирателей.