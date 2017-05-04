Депутатов Рады лишили более $60 тысяч зарплаты за пропуски заседаний

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Более 60 тысяч долларов вычли из заработной платы депутатов Верховной рады Украины в январе-марте 2017 года за пропуски заседаний парламента, сообщила в четверг общественная организация Комитет избирателей Украины со ссылкой на аппарат Верховной рады.
Как отметили в Комитете избирателей, согласно законодательству, если депутат пропускает пленарное заседание Рады, зарплата ему за это время не начисляется.
Согласно сообщению, в 2017 году только 10% депутатов посетили все заседания Рады. "Так, в январе-феврале пятеро нардепов пропустили все заседания Рады, в марте — восемь, в апреле — семь", — добавили в Комитете избирателей.