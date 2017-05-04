Ле Пен закидали яйцами и освистали во время поездки в Бретань

ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в четверг закидали яйцами в ходе поездки в Бретань, передает телеканал BFMTV.

На видео, которое транслировал телеканал, видно, как сотрудники личной охраны кандидата укрывают Ле Пен от летящих предметов, буквально ладонями закрывая ее голову.

Accueil tendu pour Marine Le Pen à Dol-de-Bretagne "Dehors les fachos" hurlent plusieurs manifestants qui lui ont lancé des oeufs pic.twitter.com/bW6RViUbpM — Axel Monnier (@AxelMonnier) 4 мая 2017 г.

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Пользователи сети микроблогов Twitter выложили видеозаписи, на которых запечатлен момент приезда Ле Пен в коммуну Доль-де-Бретань, где у нее на четверг были запланированы несколько мероприятий. Некоторые из собравшихся на встречу с кандидатом выкрикивали лозунг "Долой фашистов".

VIDEO — Présidentielle: Marine Le Pen visée par des œufs en Bretagnehttps://t.co/uv8Pyxzii2 pic.twitter.com/FCTqobhWrG — BFMTV (@BFMTV) 4 мая 2017 г.

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Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. В среду прошли заключительные теледебаты двух кандидатов в преддверии второго тура, который состоится 7 мая.