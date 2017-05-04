Французы относятся к Путину лучше, чем к Трампу, показал опрос

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Французы чаще положительно отзываются о президенте России Владимире Путине, чем об американском лидере Дональде Трампе, показал опрос, проведенный Университетом Саффолк (США).

Положительно отозвался о российском президенте каждый пятый респондент, в то время как доля его критиков составила 71%.

Трамп стал самым непопулярным из пяти ключевых мировых лидеров, мнения о которых спрашивали исследователи: американский президент вызывает неприятие у 82% опрошенных, а поддержку ему оказали лишь 13% респондентов.

Среди пятерки действующих глав государств самой популярной у французов оказалась канцлер Германии Ангела Меркель (70%).

Двое других лидеров — председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — чаще вызывают у жителей Франции отрицательные, а не положительные эмоции. В обоих случаях более 40% респондентов отозвались о них негативно.

Рекордную популярность завоевал у французов экс-президент США Барак Обама, заслуживший положительную оценку 90% участников исследования.

Телефонный опрос был проведен в период с 28 апреля по 2 мая среди почти 1,1 тысячи французских избирателей. Погрешность результатов составляет три процентных пункта.