На химическом предприятии под Мадридом прогремели взрывы, начался пожар

МАДРИД, 4 мая — РИА Новости. Пожар вспыхнул на химическом предприятии, расположенном в сообществе Мадрид, есть пострадавшие, сообщают службы спасения.

Огонь вспыхнул на предприятии Requimsa, расположенном в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рэй к югу от испанской столицы. Химикаты начали взрываться, взрывная волна чувствовалась на многие километры. Густой черный дым от пожара поднимается на десятки метров. Есть пострадавшие, как минимум трое находятся в тяжелом состоянии.

Власти сообщества Мадрид утверждают, что опасности для здоровья людей пожар не представляет.

Причины инцидента пока неизвестны.