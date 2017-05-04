В ЮНИСЕФ рассказали о психическом здоровье беженцев в Европе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Почти 75 тысяч мигрантов и беженцев, которые остаются на юге и востоке Европы на пути в страны Западной и Северной Европы, сталкиваются с риском развития психических расстройств, сообщает детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

"Почти 75 тысяч беженцев и мигрантов, в том числе около 24,6 тысячи детей, которые сейчас остаются в Греции Болгарии, Венгрии и на Западных Балканах, находятся под риском психических расстройств, вызванных продолжительным пребыванием в состоянии забвения", — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

По данным ЮНИСЕФ, особенно опасна ситуация для матерей-одиночек и детей, остающихся в Греции и на Балканах в ожидании встречи с мужьями и отцами, которые уже добрались до Западной Европы. Принятие решения о воссоединении семей занимает от 10 месяцев до двух лет.

Сотрудники ЮНИСЕФ проводят контроль психологического состояния беженцев и оказывает им посильную помощь. Как отмечает организация, многие матери, лишившись возможность продолжать путь, теряют мотивацию, что в свою очередь негативно отражается на психологическом состоянии детей.

"Сохранение единства семей — лучший способ обеспечить защиту детей, поэтому так важен процесс воссоединения семей", — заявила региональный директор ЮНИСЕФ по Центральной и Восточной Европе Афшан Хан.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.