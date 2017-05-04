В Варшаве в День Победы пройдет акция "Бессмертный полк"

ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в Варшаве на мемориальном кладбище советских солдат, сообщил РИА Новости официальный представитель посольства России в Польше Владимир Александров.

Девятого мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдет общественная акция "Бессмертный полк". В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.

"В Варшаве акция "Бессмертный полк" будет совмещена с возложением цветов и венков, которое организует посольство 9 мая на мемориальном кладбище советских солдат", — рассказал Александров.

Представитель посольства пояснил, что в акции будут участвовать сотрудники посольства России, других российских представительств, члены их семей, представители дипмиссий стран СНГ, ветеранские, общественные организации. Он отметил, что по опыту прошлых лет, в акции "Бессмертный полк" в Варшаве принимают участие около 200 человек.

На мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 21468 солдат Первого белорусского фронта Красной армии, погибших при освобождении Варшавы в 1944–1945 годах. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году в пятую годовщину капитуляции Германии. Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".