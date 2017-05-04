Макрон обратился в прокуратуру из-за слухов об офшорном счете

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Французская прокуратура подтвердила получение иска от кандидата в президенты Франции, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона после распространения в интернете ложной информации о том, что фаворит президентской гонки владеет офшорным счетом, сообщает агентство Рейтер.

По информации агентства, поданный иск не адресован определенному лицу.

Ранее сообщалось, что незадолго до последних теледебатов, состоявшихся в минувшую среду, в интернете была запущена кампания по дискредитации Макрона, в рамках которой фаворит президентской гонки обвинялся во владении офшорным счетом. После этого движение "Вперед" приняло решение обратиться в суд, обвинив кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в распространении этой ложной информации.