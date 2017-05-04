МИД поддержал желание Facebook бороться с распространением фейков в соцсети

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Москва приветствует намерение Facebook принять меры, направленные на пресечение распространения дезинформации с фейковых аккаунтов в социальных сетях, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В арсенале обосновавшихся в Facebook злоумышленников — распространение через так называемые "фейковые аккаунты" сфабрикованных новостей и дезинформации, спам, вредоносные программы, финансовое мошенничество, взлом персональных данных пользователей. Социальная сеть объявила о намерении разобраться и применить комплекс мер по борьбе с подобными явлениями. Мы приветствуем это решение корпорации Facebook привлечь внимание мировой общественности к рискам использования соцсетей и особенно — к проблеме вводящих в заблуждение информационных кампаний, о которых мы неоднократно говорили", — заявила она в ходе регулярного брифинга в четверг.

По словам официального представителя МИД, РФ регулярно подвергается "извращенным информационным атакам", в значительной степени — в социальных сетях. "Несмотря на наши многочисленные обращения, Facebook так и не заблокировал фейковый аккаунт посольств России в Чехии и в Словакии. Кроме того, за последнее время нами выявлены аналогичные лжестраницы посольств в Швеции и Уганде, которые также используются для обмана пользователей этой социальной сети", — отметила российский дипломат.

Фактически, подытожила она, своим бездействием Facebook поощряет распространение дезинформации. "При этом мы благодарны компании за то, что оперативные шаги по разблокированию страниц российских загранучреждений были приняты, но, честно говоря, это гигиена труда", — добавила она.