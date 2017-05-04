Рейтинг Макрона за сутки вырос на один пункт
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Рейтинг кандидата в президенты Франции, лидера движения "Вперед" и экс-министра экономики Эммануэля Макрона за прошедшие сутки поднялся на один процентный пункт, свидетельствуют данные опроса компаний OpinionWay, обнародованные в четверг.
Согласно данным исследования, рейтинг Макрона повысился до 61%, Накануне этот показатель составлял 60%. За его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен свои голоса готовы отдать 39% избирателей — на 1 процентный пункт ниже, чем в среду.
Опрос проводился компаниями OpinionWay и ORPI по заказу журнала Les Echos и Radio classique.
Участие в опросе приняли 2264 совершеннолетних гражданина Франции, внесенных в списки избирателей. Опрос проводился в период с 1 по 3 мая.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolОснователь движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 3 мая провели последние теледебаты перед вторым туром выборов президента Франции.
Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 3 мая провели последние теледебаты перед вторым туром выборов президента Франции.
Открывать дебаты по жребию выпало Марин Ле Пен, которая и задала тон всей предстоящей дискуссии.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolЛидер Нацфронта напомнила зрителям, что Макрон работал в Елисейском дворце и в правительстве социалистов все время пока крайне непопулярная партия Олланда была у руля управления страной.
Лидер Нацфронта напомнила зрителям, что Макрон работал в Елисейском дворце и в правительстве социалистов все время пока крайне непопулярная партия Олланда была у руля управления страной.
© AP Photo / Thibault CamusМарин Ле Пен обвинила оппонента в поддержке крупных предприятий, которые заинтересованы в неконтролируемой глобализации и способствуют расхищению экономики страны.
Марин Ле Пен обвинила оппонента в поддержке крупных предприятий, которые заинтересованы в неконтролируемой глобализации и способствуют расхищению экономики страны.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolВ ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные дебаты, и обвинил ее во лжи. По его словам, он не несет ответственности за пятилетку Олланда, был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики.
В ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные дебаты, и обвинил ее во лжи. По его словам, он не несет ответственности за пятилетку Олланда, был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики.
© AFP 2017 / StringerОтвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на выборах кандидаты будут строить отношения с президентами России и США Марин Ле Пен ответила, что хочет добиться баланса в отношениях с Москвой и Вашингтоном.
Отвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на выборах кандидаты будут строить отношения с президентами России и США Марин Ле Пен ответила, что хочет добиться баланса в отношениях с Москвой и Вашингтоном.
© AFP 2017 / StringerВ свою очередь Макрон отметил, что прочные связи Франции с Соединенными Штатами являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с американским лидером. Что касается отношений в Россией, то основатель движения "Вперед" заметил, что Путин будет оставаться "рабочим партнером" Франции по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризисам.
В свою очередь Макрон отметил, что прочные связи Франции с Соединенными Штатами являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с американским лидером. Что касается отношений в Россией, то основатель движения "Вперед" заметил, что Путин будет оставаться "рабочим партнером" Франции по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризисам.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolПо данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% зрителей дебатов не определились со своей позицией.
По данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% зрителей дебатов не определились со своей позицией.
© AP Photo / Laurent CiprianiПервый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, по его итогам больше всех голосов набрал Макрон (24,01%), Ле Пен оказалась на втором месте с 21,3% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 7 мая.
Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, по его итогам больше всех голосов набрал Макрон (24,01%), Ле Пен оказалась на втором месте с 21,3% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 7 мая.
В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.
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