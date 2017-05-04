Рейтинг Макрона за сутки вырос на один пункт

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Рейтинг кандидата в президенты Франции, лидера движения "Вперед" и экс-министра экономики Эммануэля Макрона за прошедшие сутки поднялся на один процентный пункт, свидетельствуют данные опроса компаний OpinionWay, обнародованные в четверг.

Согласно данным исследования, рейтинг Макрона повысился до 61%, Накануне этот показатель составлял 60%. За его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен свои голоса готовы отдать 39% избирателей — на 1 процентный пункт ниже, чем в среду.

Опрос проводился компаниями OpinionWay и ORPI по заказу журнала Les Echos и Radio classique.

Участие в опросе приняли 2264 совершеннолетних гражданина Франции, внесенных в списки избирателей. Опрос проводился в период с 1 по 3 мая.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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