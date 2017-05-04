Движение "Вперед" подало в суд на Ле Пен за слухи об офшорном счете Макрона

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Движение фаворита президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона "Вперед" предъявило иск кандидату от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, обвинив в распространении ложной информации о том, что Макрон владеет счетом в офшорах, сообщает агентство Рейтер.

Как рассказали агентству представители партии экс-министра экономики Франции, незадолго до последних теледебатов, состоявшихся в минувшую среду, в интернете была запущена кампания по дискредитации Макрона, в рамках которой фаворит президентской гонки обвинялся во владении офшорным счетом. После этого движение "Вперед" приняло решение подать в суд на Ле Пен, полагая, что именно она стоит за распространением этой информации.

Сам Макрон отрицает наличие счета в офшорах. "У меня никогда не было счета в каком-либо "финансовом раю"… Госпожа Ле Пен запустила это (слухи – ред.). За ней стоят образовавшиеся интернет-войска", — заявил Эммануэль Макрон на теледебатах в среду после того, как Ле Пен "выразила надежду" "не узнать о наличии офшорного счета на Багамах" у своего противника.

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — провели последние теледебаты в среду, за три дня до второго тура выборов. Большую часть времени их диалог проходил на повышенных тонах. Политические телекомментаторы в Париже в целом отмечали, что дебаты получились совсем не такими, какими их хотели бы увидеть избиратели, и гораздо хуже эфиров прошлых лет. Согласно опросам, зрители более убедительным признали Макрона.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. В среду прошли заключительные теледебаты двух кандидатов в преддверии второго тура, который состоится 7 мая.