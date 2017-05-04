Под Мюнхеном столкнулись четыре автобуса и два автомобиля

БЕРЛИН, 4 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Несколько человек, в том числе дети, пострадали в ДТП с участием легковых автомобилей и автобусов под Мюнхеном, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы полиции Лиза Майер.

"Произошел инцидент, при котором столкнулись четыре легковых автомобиля и два междугородних автобуса. Несколько человек получили легкие ранения, в том числе дети, которые были в автобусе", — сообщила она.

На место инцидента отправлены спасательные службы. Место, где произошло ДТП, оцеплено.