Песков ответил на высказывание главы ФБР о российской угрозе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Кремле отреагировали на слова главы ФБР Джеймса Коми о вмешательстве Москвы в политические процессы в США.

"Мой коллега в Белом доме в Вашингтоне уже прокомментировал, мне нечего добавить", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне, выступая на слушаниях в сенате, директор ФБР заявил, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах.

По его словам, Москва представляет "самую большую угрозу" для Штатов.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что слова Коми являются мнением ФБР. Он отметил, что Белый дом "полагается" на бюро расследований и разведывательное сообщество, которое предоставляет президенту "информацию обо всех угрозах, с которыми сталкиваются США". При этом пресс-секретарь добавил, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России.

В США неоднократно обвиняли Россию во "вмешательстве" в прошедшие в ноябре 2016 года президентские выборы. При этом никаких доказательств этому в Вашингтоне ни разу не предъявили. Москва отвергает обвинения в каком-либо вмешательстве в выборы в США, называя их бездоказательными.