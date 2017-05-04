Песков ответил на высказывание главы ФБР о российской угрозе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Кремле отреагировали на слова главы ФБР Джеймса Коми о вмешательстве Москвы в политические процессы в США.
"Мой коллега в Белом доме в Вашингтоне уже прокомментировал, мне нечего добавить", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что слова Коми являются мнением ФБР. Он отметил, что Белый дом "полагается" на бюро расследований и разведывательное сообщество, которое предоставляет президенту "информацию обо всех угрозах, с которыми сталкиваются США". При этом пресс-секретарь добавил, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России.
В США неоднократно обвиняли Россию во "вмешательстве" в прошедшие в ноябре 2016 года президентские выборы. При этом никаких доказательств этому в Вашингтоне ни разу не предъявили. Москва отвергает обвинения в каком-либо вмешательстве в выборы в США, называя их бездоказательными.