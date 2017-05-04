В пяти городах Чехии пройдет акция "Бессмертный полк"

ПРАГА, 4 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Общественная акция "Бессмертный полк" состоится 8 мая в пяти чешских городах – Праге, Брно, Остраве, Карловых Варах и Теплице, сообщила РИА Новости в четверг одна из организаторов акции Ольга Кондрашина.

"В Праге шествие "Бессмертного полка" состоится второй год подряд. В прошлом году вместо заявленных нами 500 человек в акции приняли участие более одной тысячи. Шествие снова пройдет от Лоретанской площади, где расположено здание чешского МИД, до Градчанской площади, соседствующей с Пражским градом, резиденцией главы государства Милоша Земана", — сказала Кондрашина.

Все участники акции получат георгиевские ленточки. Как и в 2016 году, в акции намерены принять участие не только россияне, постоянно проживающие в Чехии, но и граждане других постсоветских государств, а также чехи, родственники которых участвовали во Второй мировой войне и вместе с бойцами Красной Армии освобождали от фашистов территорию родной Чехословакии и других стран Восточной Европы.

Выбор 8 мая датой проведения акции объясняется тем, что в Чехии это праздничный, выходной день, а 9 мая – обычный рабочий, и далеко не все желающие имеют возможность в этот день принять участие в шествии. Организаторы акции предполагают, что, как и в прошлом году, к акции присоединятся туристы из стран бывшего СССР, оказавшиеся в этот день в Чехии.

В Праге шествие "Бессмертного полка" завершится у стен Пражского града большим концертом с участием двух детских коллективов: хора школьников из западного чешского города Пльзеня и хора "Алые паруса" из подмосковного Красногорска.

Впервые общественная акция "Бессмертный полк" состоится еще в четырех городах Чехии – Брно, Остраве, Карловых Варах и Теплице. В каждом из этих городов организаторы подали заявки на участие 500 человек, но вполне возможно, что, как и в Праге год назад, число участников акции будет значительно превышено.

Для поддержания правопорядка во время проведения шествий "Бессмертного полка" во всех пяти чешских городах власти выделяют необходимое число полицейских.