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В мире

Политолог оценил результаты дебатов Макрона и Ле Пен

Сюжет:
Выборы президента Франции (835)
12:3004.05.2017
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© AP Photo / Laurent CiprianiПрямой эфир телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017Прямой эфир телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
© AP Photo / Laurent Cipriani

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Последние теледебаты за три дня до второго тура выборов президента Франции подтвердили итоги, с которыми основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен преодолели первый тур, полагает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. В среду прошли заключительные теледебаты двух кандидатов в преддверии второго тура, который состоится 7 мая.

"Эти дебаты подтвердили достаточно очевидную расстановку сил и возможностей, которая была сразу же после первого тура. То есть, результаты голосования в первом туре с высокой долей вероятности позволяли предполагать, что у Марин Ле Пен нет возможности набрать необходимое количество голосов", — сказал Лукьянов РИА Новости, добавив, что электорат кандидатов, сошедших с дистанции, в большей степени не будет голосовать за Ле Пен.

Говоря о прошедших дебатах, эксперт подчеркнул, что они вновь показали "слабую сторону Ле Пен" – "это экономика и вообще опыт управления". "Многие французы могут симпатизировать ее взглядам на защиту национальной идентичности, защиту социальных прав, на ограничение миграции и проблемы безопасности. Но французы народ очень прагматичный, и одно дело в первом туре голосовать сердцем, а другое дело уже голосовать за человека, от которого будет зависеть содержимое кошелька", — считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

По его словам, Ле Пен – "чистый политик", у нее нет никакого управленческого опыта, навыков определения налоговой политики. "А Макрон, который, напротив, не имеет ничего кроме экономического опыта (он был министром, плюс работал в частном секторе — умеет говорить убедительно о реформах, обновлении) здесь ее переигрывает", — отметил Лукьянов.

Кроме того, по его мнению, как во многих избирательных кампаниях других стран, во Франции была продемонстрирована "полемика довольно низкого уровня". "Общее качество политической культуры, конечно, упало. Профессиональная политика сейчас в кризисе, в том числе и с точки зрения качества дебатов", — указал он.

Политические телекомментаторы в Париже в целом отмечали, что дебаты получились совсем не такими, какими их хотели бы увидеть избиратели, и гораздо хуже эфиров прошлых лет: Ле Пен должным образом не представила своего проекта, сохранив роль оппозиционера, который беспрестанно атакует представителя власти, полностью сконцентрировавшись лишь на этих атаках, а Макрон поддался эмоциям и также большую часть времени вел дискуссию на повышенных тонах, проводя ответные выпады в сторону лидера Нацфронта, бросая обвинения во лжи и мало говоря по существу.

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