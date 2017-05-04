В Китае на почте разбили антикварный котел стоимостью миллион долларов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Китае сотрудники курьерской службы разбили антикварный бронзовый котел стоимостью около миллиона долларов. Предмет относился к династии Чжоу и насчитывал примерно три тысячи лет, сообщает South China Morning Post.

Котел принадлежал жителю провинции Хунань и хранился в его семье несколько поколений. Некоторое время назад владелец решил продать его коллекционеру за 6,8 миллионов юаней (приблизительно миллион долларов).

Доставку драгоценного котла решили поручить одной из курьерских фирм. Продавец заплатил за доставку, страховку и предупредил, что с предметом нужно обращаться аккуратно. Однако предосторожности не помогли, и покупатель, вскрыв посылку, обнаружил, что котел разбит.

Курьерская служба уже признала вину и согласилась выплатить компенсацию в пять тысяч долларов, что ничтожно мало по сравнению со стоимостью антикварного котла.