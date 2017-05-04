С ряда фигурантов дела о взрыве в посольстве КНР в Бишкеке сняли обвинения

БИШКЕК, 4 мая – РИА Новости. С ряда подозреваемых в причастности к организации теракта на территории посольства Китая в Бишкеке сняты обвинения, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Как сообщил во время судебного заседания выступающий в качестве свидетеля Мубарак Турганбаев, с него и его коллег, работающих в компании "Адал тур", после двух месяцев содержания в СИЗО были сняты все обвинения в причастности к теракте.
"Я находился в Турции, когда узнал, что объявлен в розыск. Сообщил о своей невиновности в соцсетях, затем вылетел в Бишкек, где меня задержали и предъявили обвинение в финансировании терроризма.. В итоге уголовное прекратили и нас переквалифицировали из обвиняемых в свидетелей", — сказал он, отметив, что одновременно с ним были задержаны еще двое сотрудников фирмы.
В розыск был объявлен минер-подрывник Саттыбаев Иззотилло Машрапович (кличка "Али"), 1991 года рождения, уроженец города Ош, прошедший диверсионно-террористическую подготовку в Сирии.
Известно, что Саттыбаев осуществлял сопровождение смертника и приобрел машину, взорванную у посольства. А также возможный соучастник – гражданин Киргизии Сабиров Ильяс Сабирович, 1978 года рождения, узбек, уроженец Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области. По оперативным данным, находится в Стамбуле, где задействован в переброске боевиков в Сирию.
В качестве соучастников теракта были задержаны трое граждан Киргизии, подозреваемых в содействии преступникам.
Судебный процесс будет продолжен 17 мая.