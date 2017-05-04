В конгрессе США запретили Украине тратить выделяемые деньги на "Азов"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Нижняя палата конгресса США запретила Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку нацбатальона "Азов". Соответствующее положение закреплено в законопроекте об ассигнованиях Пентагону.

До конца сентября Пентагон может выделить 150 миллионов долларов на оказание поддержки Украине по военной линии, в том числе на подготовку кадров, летальное оружие оборонного назначения, технику и оборудование. При этом США также определяют, на какие цели не должны идти получаемые Украиной деньги.

"Средства, предоставляемые в соответствии с этим законопроектом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов", — говорится в тексте документа.

Украине также запрещается тратить полученные деньги на приобретение или передачу переносных зенитных ракетных комплексов. Кроме того, согласно законопроекту Киев не может заключать какие-либо сделки с "Рособоронэкспортом".

"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.

СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".