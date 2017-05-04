Депутат объяснил, для чего США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Обвинения России во вмешательстве во внутренние дела других стран нужны США и Западу как повод для ужесточения ранее введённых санкций, чтобы тем самым ослабить РФ, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Палата представителей конгресса США в среду одобрила новый проект бюджета США на 2017 финансовый год, который подразумевает выделение средств на борьбу с влиянием РФ на выборы и создание специального комитета по противодействию так называемому "скрытому влиянию России".

"Такие обвинения — это проявление антироссийской компании, которая идет на Западе уже не первый год. Так как против нас уже введены санкции, и сейчас идет борьба либо за их продление, либо за отмену, такие выпады в адрес РФ необходимы для ужесточения этих санкций, чтобы ослабить Россию в экономическом и политическом плане", — заявил Новиков РИА Новости.

Депутат добавил, что такие обвинения уже становится "расхожим пропагандистским штампом", и их активно вводят в оборот, чтобы применять в разных ситуациях.

"Сейчас в разных странах Европы мы можем столкнуться с тем, что те политики, которые выступают за оздоровление отношений с Россией, могут получить обвинения в том, что за ними стоит рука Москвы. Не случайно в сложную ситуацию попал глава ПАСЕ (Педро) Аграмунт, лично изучавший ситуацию в Сирии вместе с российскими парламентариями", — пояснил Новиков.

Тема якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы возникла в США после проигрыша кандидата от партии демократов Хиллари Клинтон. При этом никаких доказательств причастности России к ним с целью повлиять на результат президентской гонки США ни разу не предъявили.

Президент США Дональд Трамп называл заявления о вмешательстве России в выборы для его поддержки "смехотворными". Он неоднократно объяснял, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

В Москве обвинения во вмешательстве во внутренние дела США неоднократно категорически опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие утверждения "абсолютно голословными".