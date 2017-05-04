Премьер Чехии отложил отставку правительства

ПРАГА, 4 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Чешский премьер Богуслав Соботка подаст президенту республики Милошу Земану прошение об отставке своего правительства во второй половине мая, после возвращения главы государства из поездки в Китай, сообщил в четверг портал České noviny со ссылкой на пресс-секретаря правительства Мартина Айрера.

"Премьер Соботка в четверг на Пражском граде обратится к президенту с просьбой о приеме во второй половине мая, когда (премьер) хочет формально передать свое прошение об отставке. Сегодня Соботка представит президенту план Чешской социал-демократической партии по быстрому решению (правительственного) кризиса и анализ, подвергающий сомнению некоторые предпринимательские шаги вице-премьера Андрея Бабиша", — говорится в сообщении.

Днем ранее пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек объявил, что в четверг Соботка вручит Земану прошение об отставке правительства.

Ранее Соботка объявил о решении подать президенту республики прошение об отставке правительства. Премьер обосновал это решение своим нежеланием далее работать вместе с первым вице-премьером и главой минфина Андреем Бабишем. Министр, несмотря на неоднократные призывы со стороны главы кабинета, так и не объяснил многие неясные моменты из истории накопления своего личного капитала, размер которого, по данным журнала Forbes, в марте составлял 3,4 миллиарда долларов.