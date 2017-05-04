Байкеру из "Ночных волков" запретили въезд в страны Шенгена на пять лет

ВАРШАВА, 4 мая — РИА Новости. Байкеру из мотоклуба "Ночные волки" Николаю Логинову, который ранее был задержан в Польше во время мотопробега "Дороги Победы — на Берлин", аннулировали визу и на 5 лет запретили въезд в страны шенгенского соглашения, сообщил РИА Новости руководитель польского отделения клуба Дариуш Качмарчик.

Логинов был задержан утром в среду в городе Мысловице. Генконсул России в Кракове Александр Минин пояснил, что, по определению польской стороны, "на основании пункта 9 статьи 302 Закона об иностранцах его пребывание угрожает безопасно государства и общественному порядку". Ночью россиянин выл выдворен из Польши на территорию России.

"Николай уже в Калининграде. Ему аннулировали визу и на 5 лет запретили въезд", — сообщил Качмарчик. "Главное, что он не арестован. Николаю активно помогал российский консул", — отметил он, добавив, что мотоцикл, который Логинов был вынужден оставить у друзей в Польше, позже вернут в РФ.

Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Далее маршрут лежит через Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин. Колонна мотоциклистов прибыла в Польшу в воскресенье.

Мотопробег "Ночных волков" стал третьим по счету. Ранее польские пограничники отказывались пропускать его участников "из соображений безопасности". Однако отдельным мотоциклистам все же удавалось попасть на территорию Евросоюза и доехать до Берлина.